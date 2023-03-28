Депутат Венгрии Кочиш: Финны боятся, что после вступления в НАТО их будут использовать США против России Фото: REUTERS

Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО Финляндия перестанет быть мирной и нейтральной страной, об этом заявил венгерский депутат Мате Кочиш.

«...Я получил много электронных писем из Финляндии... Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией... может стать очагом вооруженных конфликтов», - написал Кочиш.

Он подчеркнул, что финны «опасаются, что США, как они пишут, «будут эксплуатировать Финляндию и финских солдат для отстаивания своих интересов против России».

По словам Кочиша, граждане Финляндии выражали недовольство тем, что по этому вопросу не было проведено референдума, где они могли бы высказать свое мнение.

«Это серьезные претензии, которые по праву беспокоят многих граждан Финляндии. Мы понимаем высказанные опасения и даже частично с ними согласны, но уже слишком поздно обсуждать их...», - подытожил политик.

Как писал сайт KP.RU, 28 июня 2022 года в Турции сообщили, что Швеция и Финляндия намерены сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, а также обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

На следующий день генсек НАТО Столтенберг радостно заявил, что Анкара более не будет препятствовать вступлению в альянс Швеции и Финляндии.

28 ноября 2022 года Орбан подтвердил, что страна поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако официального подписания ратификации по вступлению со стороны Венгрии не было.

При этом уже 24 февраля 2023 премьер Орбан рассказал о причинах, по которым Венгрия до сих пор не одобрила заявку Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

По его словам, в этих странах распространяют «бессовестную ложь» о Венгрии, что не добавляет венгерским парламентариям желания ратифицировать их вступление.