Посол в США Антонов: Посол в США Антонов: Вашингтону нужно прекратить использовать права человека в геополитических играх Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», - сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что под «зонтиком» продвижения демократических свобод США и их союзники продвигают тезис о необходимость закрыть «авторитарным» режимам доступ к передовым разработкам.

«Тем самым западные союзники стремятся отрезать неугодные страны от прогресса», - указал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года Антонов отметил, что Вашингтон оправдывает свои действия по эскалации украинского конфликта, утверждая о якобы преступлениях России.

«Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима», - заявил российский посол.

16 марта 2023 года Антонов заявил, что Россия сделала все возможное для предотвращения инцидента с американском беспилотником в Черном море.

Он добавил, что Россия заблаговременно предупредила международное сообщество об установленных в целях проведения спецоперации на Украине границах района временного режима использования воздушного пространства.

По мнению Антонова, непрофессионализм в этой ситуации проявили американские военные.