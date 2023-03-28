Yonhap: Северная Корея испытала подводный ядерный беспилотник Фото: REUTERS

Северная Корея вновь испытала подводный ядерный беспилотник в Японском море, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

«КНДР 25-27 марта снова испытала подводный ядерный беспилотник», - говорится в статье.

Журналисты отметили, что беспилотный подводный аппарат способен нести ядерный боезаряд.

По данным агентства, северокорейские СМИ сообщили об очередных испытаниях аппарата «Хэиль-1» с 25 по 27 марта.

Он проплыл под водой 41 час 27 минут в Японском море по маршруту в виде овала и восьмерки в заданной акватории и достиг цели утром 27 марта у берегов уезда Хвадэ.

«Аппарат успешно подорвал под водой «испытательный боезаряд», сказано в статье.

Напомним, ранее Пхеньян заявлял, что в период 21 - 23 марта текущего года проводились испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа. СМИ КНДР отмечали, что это было «секретное оружие» - ядерный беспилотник «Хэиль» («Цунами»), который представили впервые.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Кроме того в марте 2023 года КНДР запускала неоднократно баллистические в сторону Японского моря.

В феврале этого года сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что «никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи».