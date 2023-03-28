Irozhlas.cz: Чехия предоставила убежище более полумиллиону украинских беженцев Фото: REUTERS

Чехия с 24 февраля 2022 года выдала беженцам с Украины более 500 тысяч виз, позволяющих получить временное убежище в республике, об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

В статье говорится, что еженедельно выдавалось в среднем 2 100 подобных виз.

Портал отмечал, что такие визы открывают беженцам доступ к услугам здравоохранения, получению образования и трудоустройству.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что первые сто беженцев с Украины были выселены в Германии из хостелов в связи с началом туристического сезона. Им предложили альтернативное жилье в лагере для беженцев в палаточном городе на окраинах Берлина.

В Британии стали выселять из отелей вынужденных переселенцев с Украины. Отмечалось, что причиной такой инициативы по переселению мигрантов является желание властей сэкономить на размещении в отелях. В Великобритании украинцев планируют заселять на военные базы и даже на заброшенные паромы.

В августе 2022 года в Румынии местные женщины развешивали обращенные к украинкам листовки следующего содержания: «Неуважаемые беженки! Вам тут не рады. Хватит заниматься проституцией и «сосать» деньги из наших мужей. Уезжайте из Румынии. Возвращайтесь в Украину, идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно.