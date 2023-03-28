Эксперты пытаются найти место в Белоруссии, где будет храниться ядерное оружие из России Фото: REUTERS

В мире продолжают обсуждать заявление президента России Владимира Путина о планах размещения на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Эксперты пытаются понять, где именно на территории Белоруссии будет находиться хранилище ядерных боеприпасов, которое.. планируется достроить к 1 июля», - говорится в статье.

«Команда уже занялась изучением этого вопроса», - сказал программный директор Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюис.

Эксперт отметил, что «трудно определить, что именно мы ищем и началось ли вообще строительство».

«...Я очень сомневаюсь в том, что они (советские хранилища - прим.) поддерживались в состоянии, которое позволило бы их привести в порядок быстрее, чем построить новое», - выразил мнение Павел Подвиг, директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Швейцария).

По мнению эксперта, «возвести же новое хранилище за три месяца исключительно сложно».

Как писал сайт KP.RU, Мария Захарова заявила, что неадекватная реакция некоторых стран на решение разместить в Белоруссии российское ТЯО вызывает недоумение.

«Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников», - подчеркнула Захарова.

Евросоюз пригрозил санкциями, если Белоруссия подтвердит размещение Россией своего тактического ядерного оружия на ее территории.

«Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа», – сказал Петер Стано.

Напомним, 25 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия завершает строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии 1 июля этого года.

Путин уточнил, что президент Белоруссии давно ставил вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на ее территории.

При этом президент отметил, что Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями».

Кроме того, глава государства добавил, что Белоруссия получила от России комплекс «Искандер», способный нести ядерные боеголовки.