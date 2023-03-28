Американский конгрессмен Грин: Байден вооружает Киев вместо сотрудников школ для защиты детей Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают Украину, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности, об этом написала в соцсети конгрессмен Марджори Тейлор Грин.

«Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Украине...», - заявила Грин.

Политик спросила, «почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников...?».

Как писал сайт KP.RU, в понедельник 27 марта неизвестный открыл стрельбу в школе американского города Нэшвилл.

Официально сообщалось о большом количестве пострадавших при стрельбе в школе. Местная полиция подтвердила, что в перестрелке с полицией погиб сам нападавший.

«Мы принимаем меры в связи с необезвреженным преступником в школе на бульваре Бартон-хиллс. Мы можем подтвердить, что есть многочисленные пострадавшие», - заявили в полиции.

Ранее конгрессмен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что действия США по разжиганию украинского конфликта приведут к краху американской экономики, и тогда последствия станут непоправимыми.

Она отметила, что Белый дом должен немедленно прекратить прокси-войну с Россией.

Как уточнялось, поводом для беспокойства Грин стал озвученный президентом России Владимиром Путиным план о переходе во взаиморасчетах между Россией и Китаем в юанях, а не в долларах.