The Hill: В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны Фото: REUTERS

Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, предписывающий госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, об этом сообщила газета The Hill.

«Законопроект предписывает госсекретарю «добиваться» изменения статуса КНР... на (статус) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай», сказано в статье.

В публикации отметили, что глава Госдепа также должен следить за тем, чтобы КНР не получала помощь или преференции из-за статуса развивающейся страны.

Как писал сайт KP.RU, 11 марта 2023 года стало известно, что группа демократов предложила Конгрессу США законопроект, разрабатывающий определенный механизм введения санкций в отношении китайских организаций или граждан, которые поддерживают Москву в военной области на фоне украинского конфликта.

Как отмечается, что президент США получит полномочия вводить санкции «против лиц из КНР». Соответствующие меры могут быть приняты, если представитель Китая осознанно экспортировал, передавал или как-либо оказывал материальную или технологическую поддержку Москве, что помогало российскому правительству проводить спецоперацию на Украине.

При введении санкций активы «лица из КНР» будут заблокированы, а также будет введен запрет на въезд в США и аннулированы действующие визы.