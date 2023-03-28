Российские военные пресекли попытку выдвижения колонны техники ВСУ из села Лукьяновское Фото: Александр КОЦ

Российские военные пресекли попытку выдвижения колонны с бронированной техникой ВСУ из села Лукьяновское на Запорожском направлении, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, противник попытался выдвинуться из населенного пункта Лукьяновское», - заявил Гордеев.

Он отметил, что средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин. Подразделениями артиллерии было нанесено огневое поражение противнику, уничтожено два бронеавтомобиля.

По словам Гордеева, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Темировка расчет ЗРК «Бук» уничтожил вертолет Ми-8 противника.

Как писал сайт KP.RU, на Донецком направлении российские военные уничтожили группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи.

Кроме того, на данном направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчетами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено две единицы ствольной артиллерии противника.

Также на Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады уничтожены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

При этом расчетом 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет с расчетом ВСУ.