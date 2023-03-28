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НовостиПолитика28 марта 2023 3:43

Российские военные пресекли попытку выдвижения колонны техники ВСУ из села Лукьяновское

Артиллеристы нанесли огневое поражение украинским боевикам
Сергей ГАПЧУК
Российские военные пресекли попытку выдвижения колонны техники ВСУ из села Лукьяновское

Российские военные пресекли попытку выдвижения колонны техники ВСУ из села Лукьяновское

Фото: Александр КОЦ

Российские военные пресекли попытку выдвижения колонны с бронированной техникой ВСУ из села Лукьяновское на Запорожском направлении, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, противник попытался выдвинуться из населенного пункта Лукьяновское», - заявил Гордеев.

Он отметил, что средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин. Подразделениями артиллерии было нанесено огневое поражение противнику, уничтожено два бронеавтомобиля.

По словам Гордеева, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Темировка расчет ЗРК «Бук» уничтожил вертолет Ми-8 противника.

Как писал сайт KP.RU, на Донецком направлении российские военные уничтожили группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи.

Кроме того, на данном направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчетами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено две единицы ствольной артиллерии противника.

Также на Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады уничтожены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

При этом расчетом 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет с расчетом ВСУ.