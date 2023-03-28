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НовостиПолитика28 марта 2023 4:12

Небензя заявил, что Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»

Прошедшее голосование раскрыло реальное отношение к вопросу
Сергей ГАПЧУК
Небензя заявил, что Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»

Небензя заявил, что Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках», об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Думаю, достаточно», - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что «это (голосование — прим.) раскрыло реальное отношение к вопросу».

Как писал сайт KP.RU, Совет безопасности ООН отказался принять российско-китайскую резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» 1 и 2.

Принятию резолюции России и Китая помешали западные страны, которые числом перевесили голосование.

При этом «За» принятие документа проголосовали только сами страны, подавшие резолюцию, и Бразилия.

После этого Небензя заявил, что отклонение резолюции по «Северным потокам» увеличило подозрения о виновных в диверсиях.

«После сегодняшнего голосования в СБ ООН подозрения о том, кто стоит за терактом на «Севпотоке», увеличиваются», - сказал дипломат.