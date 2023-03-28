Небензя заявил, что Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках», об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Думаю, достаточно», - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что «это (голосование — прим.) раскрыло реальное отношение к вопросу».

Как писал сайт KP.RU, Совет безопасности ООН отказался принять российско-китайскую резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» 1 и 2.

Принятию резолюции России и Китая помешали западные страны, которые числом перевесили голосование.

При этом «За» принятие документа проголосовали только сами страны, подавшие резолюцию, и Бразилия.

После этого Небензя заявил, что отклонение резолюции по «Северным потокам» увеличило подозрения о виновных в диверсиях.

«После сегодняшнего голосования в СБ ООН подозрения о том, кто стоит за терактом на «Севпотоке», увеличиваются», - сказал дипломат.