Военный из Ростовской области обвинен в госизмене и незаконном доступе к гостайне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело, которое было заведено в отношении военного Ростовского гарнизона Ильи Трачука, обвиняемого в госизмене и незаконном получении данных, составляющих гостайну. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение в правоохранительных органах.

Как отмечается, военнослужащего обвиняют по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» и «Государственная измена». «Его дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», - приводит агентство сообщение своего собеседника.

Уточняется, что новое заседание суда состоится 10 апреля 2023 года.

О том, что обвиняемый Илья Трачук является военнослужащим, говорят данные гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, который в прошлом году уже дважды привлекал его к ответственности за дисциплинарные правонарушения.

Напомним, 14 марта этого года по делу о госизмене был арестован житель Комсомольска-на-Амуре, который, по данным следствия, пытался передать сведения украинской разведке.