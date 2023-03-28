Мадуро заявил о стремлении Запада загнать Россию в угол Фото: REUTERS

Все в мире видят провокации западных стран в отношении Москвы. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявив о попытках Запада загнать Россию «в угол».

«Я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом. Мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол», - заявил венесуэльский лидер во время церемонии с участием китайского посла.

Мадуро также обвинил западные страны в попытках нагнетать ситуацию на Украине, а также перенести боевые действия на российскую территорию, доведя боевые действия до конфликта «ядерного уровня».

Президент Венесуэлы заявил, что на данный момент необходимо зарождение новой глобальной геополитики, которая будет основана на уважении между странами.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО сделал из Украины один большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели, которой стало нанесение поражения России и дальнейшее ее расчленение.