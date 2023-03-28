Переговоры о продаже российских активов Henkel вышли на завершающую стадию

Henkel продает бизнес в России. Фото: сайт компании

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, который производит такие моющие средства, как Persil, Losk и Vernel, близок к завершению процесса продажи бизнеса в России. Речь идет об 11 заводах на территории страны. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Собеседник издания не уточнил, кто выступает в роли покупателя, но другой источник утверждает, что речь идет о консорциуме инвесторов, включающем в себя инвесткомпанию Kismet Capital, акционеров фармацевтической компании "Фармстандарт" и основателей фонда "Эльбрус капитал".

Мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel, предположительно, станут акционеры "Фармстандарта", говорится в публикации. Уточняется также, что сделка предусматривает возможность обратного выкупа. Официального подтверждения данной информации к текущему моменту не было.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что компания Henkel собирается вести деятельность в России под новым названием Lab Industries.

Генеральный директор представительства Henkel в России Сергей Быковский заявил, что Henkel "работает над реализацией данного решения, которое подразумевает передачу прав собственности", для чего нужна независимость локальной компании.

Напомним, в ноябре 2022 года появилось сообщение о том, что Henkel уходит из России. При этом в компании отметили, что российские сотрудники будут по-прежнему трудоустроены и получать заработную плату.