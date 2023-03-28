Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на пост полиции в Северной Осетии

СК расследует вооруженное нападение на пост полиции в Северной Осетии Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на пост полиции в Северной Осетии, расположенный на пересечении дорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что ЧП произошло в понедельник, 27 марта 2023 года. Группа неизвестных лиц обстреляла полицейских из огнестрельного оружия, в результате чего ранения получили два стража правопорядка. Их госпитализировали. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Действия нападавших квалифицированы как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Ингушетии неизвестные лица обстреляли стационарный пост ДПС "Волга — 14". Как уточнили в региональном управлении МВД России, в результате нападения один из правоохранителей пострадал. Для поиска и задержания преступников в регионе объявлен план "Перехват".

Напомним, в Мариуполе 27 марта 2023 года совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Его автомобиль взорвали. Москвин в результате происшествия получил легкую контузию. Жизни офицера ничего не угрожает.