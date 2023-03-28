В России готовят меры на случай блокировок Западом виртуальных SIM-карт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России готовят меры на случай блокировок загрузки в смартфоны виртуальных SIM-карт (eSIM). Как пишет газета «Известия», внедрение российской платформы обсуждают Минцифры РФ, НИИ радио и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Как сообщили газете в пресс-службе Минцифры РФ, пилотную зону с российским программно-аппаратным комплексом для того, чтобы протестировать инфраструктуру, собираются развернуть на территории НИИ радио, но функционал и сроки не уточняются.

В НИИ радио заявили, что пилотная зона сделана для выбора оптимального варианта, а также состава элементов экосистемы виртуальных SIM-карт. Отмечается, что на платформе собираются тестировать отечественное оборудование.

По данным источника издания на рынке связи, отечественная система поможет загружать в смартфоны профили операторов, подключая таким образом новые eSIM к сотовым сетям.

На данный момент для этого используют иностранное программное обеспечение, разработчики которых, как отметил собеседник газеты, под давлением санкционных ограничений могут отозвать сертификаты на него, что сделает невозможным загрузку в смартфоны профиля для виртуальных SIM-карт.

Напомним, ранее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих ограничений.