Движение пассажирских катеров восставлено в Севастопольской бухте

Пассажирским катерам вновь разрешили ходить в Севастопольской бухте
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Севастопольской бухте возобновлено движение пассажирских катеров, ранее приостановленное из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя во вторник, 28 марта 2023 года.
Ограничение для паромов при этом все еще сохраняется.
"Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет", - уточнили в ведомстве.
Напомним, "КП-Крым" сообщил, что в республике объявили штормовое предупреждение в понедельник, 27 марта. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, это связано с сильным ветром, скорость которого может достигать 17-22 метров в секунду.
Как ранее писал сайт KP.RU, Севастопольская бухта утром в среду, 22 марта, также была временно перекрыта для движения паромов и катеров.
Для перенаправления пассажирского потока на конечных остановочных пунктах, Захарова и Нахимова был организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.
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