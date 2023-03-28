Оппозиция Японии осудила премьера за молчание на встрече с Зеленским о снарядах с обедненным ураном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер оппозиционной партии Японии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото заявил, что японский премьер-министр Фумио Кисида заслуживает порицания, поскольку не стал призывать президента Украины Владимира Зеленского не применять снаряды с обедненным ураном.

«Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать такие снаряды?», - спросил лидер оппозиционной партии главу японского правительства в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Кисида не ответил прямо, а только заявил, что, «несмотря на проведение различных исследований о негативном воздействии на здоровье человека, каких-либо конкретных результатов не было». Оппозиционный политик указал на то, что из-за подобного вида боеприпасов существует риск развития раковых заболеваний.

«Господин премьер, во время вашей встречи с Зеленским вы попросили его не использовать снаряды с обеднённым ураном?», - спросил прямо глава оппозиционной партии.

«Что касается снарядов с обедненным ураном, во время моей встречи с Зеленским я не сказал ничего конкретно по этой теме», - ответил глава японского правительства.

Напомним, днем ранее, 27 марта, на сайт офиса президента Украины была внесена петиция с призывом запретить украинским войскам применять боеприпасы с обедненным ураном, что в документе называют преступлением против человечества.

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