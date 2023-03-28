Суд Кипра приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян в Ларнаке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружной суд кипрской провинции Ларнака приговорил к шести месяцам заключения украинскую гражданку, которая в августе 2022 года с ножом напала на группу проживающих на острове россиян. Об этом заявил координатор действий кипрской общественности в поддержку пострадавших граждан РФ Микис Филаниотис.

«Гражданка Украины приговорена судом к шести месяцам тюрьмы», - приводит ТАСС слова координатора.

Ранее суд отпустил нападавшую на свободу до следующего заседания суда, но под залог в размере 2 тысячи евро.

Напомним, инцидент произошел в конце августа прошлого года в Ларнаке недалеко от церкви Фанеромени, где собралась группа людей для того, чтобы отметить День российского флага. К праздновавшим подошла 55-летняя украинская гражданка, которая начала угрожать им ножом. Сообщалось, что женщина была с признаками алкогольного опьянения.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя произошедшее, заявил, что полиция Кипра склонна искать в этом инциденте бытовой подтекст.