Китай стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся стран

Китай обогнал США, став крупнейшим в мире кредитором стран-должников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай обошел США по объему кредитов, выданных развивающимся странам, и возглавил данный рейтинг. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка.

Как следует из представленных данных, КНР предоставила заем в юанях 22 странам-должникам, в том числе Аргентине, Нигерии и Пакистана.

Аналитики отметили, что Пекин за несколько лет предоставил помощь в большем объеме, чем Международный валютный фонд (МВФ). По их оценке, таким образом Китай продвигает национальную валюту на международном рынке.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай и Россия возглавили рейтинг стран с наибольшим профицитом торгового баланса. Экспорт КНР превысил импорт на 877,6 млрд долларов, что позволило занять первую строчку. Следом за Пекином расположилась Москва. Торговый профицит РФ составил 333,4 млрд долларов.

Напомним, Китай намерен создавать благоприятные возможности для российских компаний и других стран, даже несмотря на сложную международную обстановку. Такое заявление в среду, 15 марта, сделал официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.