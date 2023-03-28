РБК: Минфин России запланировал сокращение казенных госучреждений

Сокращение казенных госучреждений позволит повысить зарплаты работникам и повысить эффективность управления бюджетными расходами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ готовит предложения по сокращению численности казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, указанная мера направлена на повышение зарплаты сотрудникам при сохранении объема финансирования. По оценке ведомства, это позволит повысить эффективность управления бюджетными расходами.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос уточнили, что правительство "проводит работу по оптимизации сети государственных учреждений", которые находятся в подчинении федеральных органов исполнительной власти "правительственного блока".

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство финансов и министерство иностранных дел России предложили президенту РФ Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

Как уточнили в ведомстве, действие соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России. В Минфине объяснили, что в случае поддержки этого предложения применение пониженных ставок налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений, будет приостановлено с момента издания указа президента РФ.