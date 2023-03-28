Врачам удалось остановить распространение некроза у Романа Костомарова Фото: Даниил ОПАРИН

Врачи смогли остановить распространение некроза у фигуриста Романа Костомарова, состояние которого на данный момент улучшается. Об этом пишет «Известия».

«Костомарову зашили трахеостому, сделали перевязки, пока распространения некроза дальше не идет», - приводит издания слова своего собеседника, который отметил, что фигуристу продолжают ставить капельницы, а также проводить лекарственную терапию, что в первую очередь будет направлено на восстановление пострадавшей из-за большого количества лекарств печени.

Отмечается, что мозговое кровообращение фигуриста уже пришло в норму. Он при помощи медработников начинает садиться, постепенно учится жевать и глотать.

Как писал сайт KP.RU, на данный момент медики готовят Костомарова к реабилитации и протезированию. Как сообщалось, сейчас фигурист дышит сам, а врачи намерены еще какое-то время понаблюдать за пациентом, после чего перейти к следующему этапу.