Болтон отреагировал на решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии Фото: REUTERS

Бывший помощник главы Белого дом по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин не блефует в своих планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, отметив, что российский лидер, скорее всего, якобы блефовал ранее, пытаясь угрожать Вашингтону «ядерной саблей».

«Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой», - передает The Hill слова бывшего советника американского лидера

Болтон считает, что в военном плане такое решение российского президента не будет иметь большого значение, обратив внимание на то, что в Калининградской области размещено большое количество ядерных ракет, а также беспилотников и других вооружений.

«Возможности, которые Россия уже имеет в Калининградском анклаве, могут представлять наибольшую угрозу», - отметил он.

Напомним, в минувшие воскресенье, 26 марта, Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, отметив, что это не нарушает обязательств по ДСНВ.