МИД Белоруссии заявил, что размещение ядерного оружия в стране не противоречит Договору о нераспространении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размещение ядерных боезарядов на территории Белоруссии без передачи контроля за ними Минску, а также доступа к данным технологиям не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел республики.

Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве республики подчеркнули, что военное сотрудничество Москвы и Минска реализуется в строгом соответствии с международным правом.

«Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси … никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО», - сказано в заявлении МИД Белоруссии.

В заявлении также призывают сменить риторику конфронтации и гонки вооружений должны на диалог по укреплению архитектуры безопасности, а также многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Российский лидер также отметил, что это не нарушает обязательств Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).