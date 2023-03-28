Трамп призвал американцев молиться после решения Путина по ядерному оружию

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Американцам остается только молиться после решения президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его слова приводит издание Newsweek.

На этом фоне политик обвинил правительство США в некомпетентности и игре с "опасными штуками".

"Эту ситуацию вызвали мы - вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди, - подчеркнул Трамп. - Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь".

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты назвали решение Владимира Путина о строительстве склада тактического ядерного оружия на территории Белоруссии сигналом США в вопросе их участия в конфликте. Сдержанная позиция Пентагона в данном вопросе свидетельствует о нежелании Вашингтона раздражать Москву, полагают в КНР.

Напомним, о строительстве хранилища тактического ядерного оружия российский лидер заявил 25 марта 2023 года. По мнению Владимира Путина, строительство будет закончено до 1 июля этого года. Он также отмечал, что данный факт не является нарушением Россией своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.