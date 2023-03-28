Daily Mail: В Пентагоне засекретили видео с тремя НЛО, сбитыми над Аляской

Представитель Пентагона сообщил, что у них есть видеозапись, где запечатлены американские истребители, сбившие три неопознанных летающих объекта

В Пентагоне приняли решение не публиковать видео с объектами НЛО, которые были сбиты в феврале над Аляской. Это обосновывается секретностью кадров.

Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на чиновников, представитель Пентагона сообщил, что у них есть видеозапись, где запечатлены американские истребители, сбившие три неопознанных летающих объекта в феврале с помощью ракет sidewinder.

Кроме того, чиновники отметили, что они не смогли обнародовать записи и у них нет возможных сроков, когда изображения обломков станут доступны.

Стало известно также, что перехват объектов произошел в тот же момент, что и инцидент с китайским аэростатом, сбитым США над Атлантическим океаном.

Ранее как писал сайт KP.RU, в феврале американские военные подтвердили, что самолеты ВВС США в небе над штатом Южная Каролина сбили воздушный зонд. Китай признал его своим сбившимся с пути из-за ветров гражданским исследовательским объектом.

В том же месяце американские военные сбили и другие неопознанные объекты - над Аляской и Канадой. В Пентагоне тогда дали очень скупые разъяснения: тот, что был сбит над Аляской «был размером с автомобиль, не маневрировал, казался беспилотным». О том, чем на самом деле могли быть эти объекты и насколько серьезно рассматривается версия об их внеземном происхождении - читайте в материале KP.RU.