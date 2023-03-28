Глава Минэнерго заявил, что Россия перенаправила поставки нефти и нефтепродуктов после эмбарго

Поставки российской нефти перенаправлены с Запада на другие направления Фото: Shutterstock

Россия полностью перенаправила поставки нефти и нефтепродуктов после введенного Западом эмбарго. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на итоговом заседании коллегии ведомства во вторник, 28 марта 2023 года.

"Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго - снижения продаж не произошло", - подчеркнул Шульгинов.

По его словам, увеличились продажи российских нефти и нефтепродуктов в Азии, Африке, Ближнем Востоке и Латинской Америке.

Как ранее писал сайт KP.RU, трейдеры сообщили, что цена на нефть из России растет по мере увеличения числа покупателей из Китая и Индии. В частности, за последние недели выросло предложение российской нефти брендов Urals и ESPO.

Это сырье начали покупать по более высоким ценам в связи с ростом интереса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов и повышенным спросом индийских покупателей. Аналитики отмечают, что пул покупателей российского черного золота расширился, при этом часть приобретаемой Китаем и Индией нефти реэкспортируется в Европу.