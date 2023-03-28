Новак: поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза

Новак заявил, что увеличились поставки и в Китайскую Народную Республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки нефти в Индию в 2022 году увеличились в 22 раза. Об этом стало известно в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ 28 марта 2023 года.

«Если брать поставки нефти в Индию, то в 2022 году они выросли в 22 раза», - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Новак заявил, что увеличились поставки и в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Стоит отметить, что в прошлом году Россия нарастила экспорт нефти в Китай до 67 млн тонн, а это составляет почти треть от всех поставок.

Как писал сайт KP.RU, глава Минэнерго Николай Шульгинов также заявил, что Россия перенаправила поставки нефти и нефтепродуктов после эмбарго. По его словам, увеличились продажи российских нефти и нефтепродуктов в Азии, Африке, Ближнем Востоке и Латинской Америке.