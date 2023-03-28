Парламент Японии одобрил дефицитный бюджет на 2023 год с рекордными военными расходами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Японии одобрил бюджет на 2023 год с рекордными военными расходами, сообщает агентство Kyodo. Общая сумма утвержденных затрат составила 114,38 трлн иен — порядка 870 млрд долларов по текущему курсу. Из них на оборону направят 6,8 трлн иен (около 51,8 млрд долларов).

При этом доходы бюджета составят всего 69,44 трлн иен (около 529 млрд долларов). Дефицит планируют покрыть с помощью выпуска облигаций. Также сообщается, что госдолг Японии уже почти вдвое превышает ВВП.

Дефицитный бюджет одобрила соответствующая комиссия верхней палаты парламента Японии. Окончательное утверждение финансового документа формально пройдет во второй половине дня, 28 марта.

Затраты на оборону превышают в 1,25 раза показатели 2022 года. Сообщается, что связано это с началом реализации плана правительства по кардинальному укреплению оборонного потенциала в течение пяти лет. Ожидается, что военные расходы превысят планку 1% ВВП, которая в течение нескольких десятилетий была лимитом.

211,3 млрд иен (около 1,6 млрд долларов) японцы направят на закупку у США крылатых ракет Tomahawk.

Ранее была утверждена обновленная стратегия национальной безопасности. Согласно ей к 2027 году Япония увеличит расходы на оборону до 2% ВВП, за образец берется НАТО. Причиной стало беспокойство из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР, укрепления мощи Китая и украинского конфликта.

Ранее Ким Чен Ын обвинил США в попытке создания «азиатской версии НАТО», комментируя расширение военного сотрудничества с Японией и Южной Кореей