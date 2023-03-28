Польские пограничники заявили, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польских пограничников закидали камнями и палками на границе с Белоруссией. Об этом заявила Пограничная стража Польши во вторник, 28 марта.

«Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки», - сказано в заявлении польской Пограничной стражи Польши, опубликованной в Twitter.

В заявлении говорится о том, что около польско-белорусской границы нападавшие якобы «оказались с согласия белорусских силовиков».

Отмечается, что всего за минувшие сутки из Белоруссии в Польшу старались нелегально попасть 89 человек, 12 из которых вернулись на белорусскую территорию, а остальные были задержаны.

Напомним, днем ранее, Литва заявила, что Польша создала транспортный коллапс на границе с Белоруссией. После того, как Варшава закрыла погранпереходы на границе с польско-белорусской, выросли очереди не только в Польшу, но и в Литву.

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