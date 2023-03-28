СБУ обвинила экс-главу «Мотор Сич» в блокировании передачи вертолета украинской разведке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшему главе украинского завода «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву предъявили обвинение в отказе передать вертолет Главному управлению разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщила Служба безопасности республики (СБУ).

Согласно данным следствия, в апреле прошлого года Богуслаев получил от Главного управления разведки Минобороны Украины заказ на оплачиваемую передачу военному ведомству вертолета типа Ми-2 для дальнейшего выполнения боевых задач, но «намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа».

В сообщении СБУ также говорится о том, что бывший глава «Мотор Сич» якобы отдал распоряжение сотрудникам разобрать вертолет на детали, спрятав эксплуатационную документацию, а потом работники предприятия сняли лопасти, после чего вывели механизмы воздушного судна из строя.

Напомним, в начале ноября прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам Украины заявила о национализации нескольких украинских предприятий, в том числе и завода «Мотор Сич».

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