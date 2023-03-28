Во Вьетнаме одобрили продление безвизового режима до 45 дней для россиян

Правительство планирует поддержать один из главных факторов роста экономики – туризм Фото: EAST NEWS

Кабмин Вьетнама принял решение о продлении срока действия безвизового режима для граждан ряда стран, cреди которых есть и россияне. Теперь находиться в государстве без визы можно до 45 дней, сообщается на портале Vietnam News.

Кроме того, электронные визы будут выдавать до трех месяцев. Так правительство планирует поддержать один из главных факторов роста экономики – туризм. Уже в мае предложение представят на рассмотрение и утверждение парламента.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чин сообщил об общем консенсусе в этом вопросе среди членов кабинета министров.

«Туристы смогут находиться во Вьетнаме по электронным визам не более 3 месяцев вместо текущих 30 дней. Правительство также одобрило увеличение срока безвизового пребывания с 15 до 45 дней для граждан стран, входящих в утвержденный им перечень», - говорится на портале.

В число таких стран входят Россия, Белоруссия, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Финляндия, Испания, Швеция, Италия, Великобритания, Южная Корея и Япония.

Ранее сайт KP.RU публиковал список стран, в которые россияне могут поехать без виз в 2023 году. В перечне есть более 100 государств.