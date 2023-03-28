Politico: Эстония пытается обновить свой арсенал за счет поставок вооружения на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония пытается обновить собственный арсенал за счет отправки Украине в качестве военной поддержки старого вооружения, и требуя компенсации, соразмерной стоимости современного оборудования. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

Европейский фонд мира компенсирует странам около 84% средств, потраченных на военную помощь Украине. При этом ряд государств — Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Франция и Швеция — запрашивают компенсацию исходя из закупочной стоимости новых материалов, хотя отправляют Киеву старую технику. Наибольший аппетит оказался у Таллина. Эстония запросила компенсацию в размере 134 млн евро. При этом расчеты производятся по стоимости современных альтернатив, а не по факту поставленных вооружений.

— Например, они отправили Украине ПЗРК «Стрела», а компенсацию потребовали как за современные Stinger, которые, конечно, обладают большими возможностями и стоят дороже, — сообщил один из источников Politico.

Ранее эстонские власти объяснили, что рассчитывают компенсацию на основе «восстановительной стоимости» отправленного вооружения и на полученные средства намерены обновить свои военные запасы.

Также напомним, что в общей сложности Эстония планирует получить более 400 млн евро компенсации за поставки Украине.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Свалив дрон США, мы показали, что с американцами можно и нужно разговаривать с позиции силы (подробнее)