Приложение «Самокат» не работает из-за сбоя 28 марта 2023 года

Приложение «Самокат» не работает из-за сбоя Фото: Андрей АБРАМОВ

Днем во вторник, 28 марта, клиенты российского сервиса экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения и веб-версии сайта. Проблема не решается уже больше часа.

Сбои наблюдаются во всех регионах, где запущен «Самокат». Долгое время при попытке запустить мобильное приложение клиенты наблюдают надпись «Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем». Такая ситуация наблюдается на смартфонах с операционной системой как Android, так и iOS.

Сайт доставки также работает с перебоями. Официального комментария от сервиса «Самокат» пока нет.

Ранее сообщалось, что 18 марта 2023 года произошел крупный сбой в работе «ВКонтакте». Большинство пользователей жаловались на полную невозможность пользоваться соцсетью, еще часть людей сообщали о проблемах с приложением и мессенджером.