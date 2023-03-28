В Кремле отреагировали на отказ Совбеза ООН от резолюции по «Северным потокам» Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле с сожалением относят к отказу Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принять резолюцию по «Северным потокам».

«Мы сожалеем, что наша инициатива не прошла, но российская сторона продолжит усилия, чтобы не дать замотать эту тему», - заявил представитель Кремля.

Песков заявил, в объективном расследовании произошедших диверсиях на газопроводах должны быть заинтересованы, при этом должны быть привлечены все заинтересованные стороны, все, «кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта».

Напомним, Совет безопасности ООН отказался принять резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах, резолюция была предложена Россией и Китаем. Как писал сайт KP.RU, «За» принятие документа проголосовали только предложившие его страны, а также Бразилия.

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