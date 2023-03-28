«Единая Россия»: Юбилейный «Диктант Победы» напишут на 12 тысячах площадок по всей стране

«Диктант Победы» проходит ежегодно с 2019 года по инициативе Оргкомитета «Наша Победа». Фото: er.ru.

Партия «Единая Россия» зарегистрировала более 12 тысяч площадок для написания юбилейного «Диктанта Победы». Об этом во вторник, 28 марта сообщил координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Международная акция пройдет 27 апреля. Ее участники будут собираться на самых разных площадках по всей стране, включая необычные и интересные локации. Например, «Диктант Победы» впервые будут писать в Музее Мирового океана в Калининградской области, в Дипломатическом зале Кремля в Москве и на Корабле-музее «Сметливый» в Севастополе. Участники акции в первый раз соберутся в Ливадийском дворце в Крыму, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае и в Приморском океанариуме во Владивостоке. Основной площадкой проведения диктанта по традиции станет московский Музей Победы на Поклонной горе.

«В этом году «Диктант Победы» проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится всё больше партнерских площадок, так как сейчас как никогда нужно распространять историческую правду, доносить ее до каждого – как в России, так и за ее пределами, в странах, которые поддерживают наш историко-просветительский проект», - отметил Александр Хинштейн.

По его словам, участие в акции не только помогает проверить свои знания по истории России, но и позволяет узнать много новой информации о вкладе соотечественников в Победу в Великой Отечественной войне.

«Мы считаем, что участие в этом мероприятии помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа», – подчеркнул Хинштейн.

Международная акция будет проходить на региональных площадках в России и за рубежом, а также онлайн на сайте акции. Выпускникам школ, правильно ответившим на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. Победители акции получат приглашения на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве.

«Диктант Победы» проходит ежегодно с 2019 года по инициативе Оргкомитета «Наша Победа». Его организаторами выступают партия «Единая Россия» вместе с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Главная цель патриотической акции - пробудить интерес у школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны.

В 2022 году диктант написали более 1,6 миллиона человек. Акция проходила на 19 тысячах площадок в 85 регионах России. К «Диктанту Победы» присоединились участники из 45 стран. Провести акцию помогали более 25 тысяч волонтеров.