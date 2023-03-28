Поврежденный корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором системы терморегулирования отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Как передает ТАСС, спускаемый аппарат должен приземлиться в 14:45 по московскому времени в Казахстане к юго-востоку от города Жезказган. Корабль вернется на Землю в беспилотном режиме вместе 218 килограммами грузов, среди которых результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа и повторного использования.

Напомним, ранее государственная комиссия одобрила возвращение поврежденного космического корабля «Союз МС-22» с МКС на Землю 28 марта этого года в беспилотном режиме.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 МКС подверглась атаке метеорного потока. Удар пришелся по российскому кораблю «Союз МС-22», который пристыкован к станции. Метеор не смог пробить обшивку насквозь, но повредил наружную оболочку. Началась утечка в космос охлаждающего агента, который поддерживает постоянную температуру в корабле.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть ли «хвостатые» планеты, кто похоронен на Луне и где в космосе можно добыть алмазы (подробнее)