Лайфхаки для заемщиков и секреты сбережения: ПСБ провел ипотечный практикум

Мероприятие состоялось в рамках деловой программы ежегодной выставки-ярмарки «Недвижимость-2023» в Санкт-Петербурге.

На практикуме обсуждались практические вопросы управления личным бюджетом, рационального сбережения и инвестиций в недвижимость. Кроме того, участники поделились лайфхаками для ипотечных заемщиков.

Особый интерес участников практикума вызвала тема особенностей получения налоговых вычетов, а также действующих форм господдержки и целевых выплат при покупке недвижимости.

- Ипотечный кредит – это прежде всего стратегия, и от грамотного выбора ипотечной программы зависит, насколько комфортно заемщик сможет выполнять свои обязательства, - поясняет руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Она отметила, что в среднем срок предоставления ипотечного кредита в России сегодня составляет 20 лет. Это позволяет заемщикам довольно гибко управлять своей кредитной нагрузкой с учетом изменения уровня доходов в семье.

- В случае, если заемщик хочет снизить платежи по кредиту, мы рекомендуем использовать различные инструменты, в том числе доступные компенсационные выплаты, адресную господдержку, рефинансирование ипотеки, - говорит Марина Заботина.

Как отметила руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева, банк заинтересован в развитии финансовой грамотности россиян и в рамках собственных обучающих программ проводит комплексную работу, направленную на формирование правильных моделей финансового поведения. Для этого, по ее словам, и проводятся практикумы. На них даются рекомендации по главным финансовым вопросам: от постановки финансовой цели до практических лайфхаков по защите от финансовых мошенников, повышению личной финансовой стабильности и покупке недвижимости в ипотеку.

- После обучающих практикумов слушатели смогут самостоятельно применить все предложенные инструменты на практике либо воспользоваться персональными консультациями, которые также являются актуальным форматом работы с клиентами, - отмечает Екатерина Матвеева.