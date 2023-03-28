Starlink заблокировала терминалы украинцев из-за мошенничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спутниковая система Starlink начала блокировать работу некоторых терминалов на Украине в связи с мошенническими действиями.

По информации «Страна.ua», блокировка терминалов началась после того, как Украина оказалась в центре международного скандала с перепродажей оборудования. Как рассказал инженер из Киева Олег Кутков, мошенники приобретали терминалы по акции, а потом перепродавали их по полной цене. Активировав устройства без платной подписки, украинцы получали уведомления о блокировке по причине мошенничества.

Эксперты отмечают, что такое оборудование используют военные, благотворительные фонды и волонтеры. По словам основателя группы «Народный Starlink» Владимира Степанца, мошенники завладели десятками тысяч терминалов Starlink, по сути украденных у корпорации SpaceX.

Напомним, ранее стало известно, что сеть Starlink блокирует терминалы над новыми регионами России, в связи с чем Украина не может использовать их для запуска беспилотных летательных аппаратов.