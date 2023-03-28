ЦБ: цены на недвижимость в РФ выросли больше, чем доходы населения

С 2020 года цены на недвижимость увеличились гораздо больше, чем доходы населения, даже при наличии программы льготной ипотеки на новостройки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 2020 года цены на недвижимость увеличились гораздо больше, чем доходы населения, даже при наличии программы льготной ипотеки на новостройки. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

«Стоимость жилья не просто выросла сама по себе, она выросла существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет», - передает слова Данилова ТАСС .

Глава департамента также указал и на рост разницы в цене между первичной и вторичной недвижимостью. По его словам, сильно увеличились цены на первичное жилье.

«Разъехались очень сильно цены на «первичку» и «вторичку». То есть цены на «первичку» выросли очень сильно. И это трудно уже объяснить тем, что на «первичке» строится более качественное жилье. Но, очевидно, наверное, этот фактор в какой-то мере присутствует, но вряд ли он как-то сильно изменился за вот эти два года. Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли», - указал он.

Одним из факторов увеличения цены Данилов назвал эффект продолжительного действия льготной программы.

«Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания (спроса на ипотеку) исчерпан. Поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю», - отметил Данилов.

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