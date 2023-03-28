Суд в Москве снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской* Фото: соцсети

Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской*, которая была ранее осуждена на девять лет за дискредитацию Вооруженных сил России.

«Приговор в отношении осужденной Белоцерковской* вступил в силу, поэтому обеспечительная мера в виде ареста была снята», – рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, ходатайство о снятии ареста с имущества Белоцерковской* подал ее супруг.

Напомним, в начале февраля этого года Бассманный суд Москвы приговорил блогера и журналистку Веронику Белоцерковскую* девяти годам колонии. Судья дал основательнице петербургского журнала «Собака.ru» максимум, который запросило обвинение. Кроме этого, осужденной запрещено в течение пяти лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в Сети.

*Лицо, признанное в России иноагентом