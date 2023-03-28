Вопрос о начале переговоров о приеме Молдавии и Украины в ЕС обсудят на саммите в декабре 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о начале переговоров по поводу приема Молдавии и Украины в Европейский союз будет рассмотрен на саммите Евросоюза, который намечен на декабрь 2023 года. Об этом во вторник, 28 марта, заявил глава ЕС Шарль Мишель.

По его словам, Еврокомиссия вскоре должна опубликовать «отчет о прогрессе Молдавии, Украины и Грузии на их европейском пути», а на основании данного документа Мишель собирается поставить вопрос о начале переговоров со всеми этими странами об приеме в Евросоюзе.

Мишель также заявил, что Москва намерена «дестабилизировать Молдавию с использованием кибератак, гибридных методов и энергетического давления», пообещав Кишиневу политическую и макрофинансовую помощь.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «обманом» неполучение Киевом статуса кандидата в Европейского союза, а в начале марта 2023 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сказал о том, что власти страны назначили директора Национального антикоррупционного бюро, выполнив этим последнее условие для страны-кандидата на вступление в ЕС.