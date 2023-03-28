Роскомнадзор пригрозил ресурсам блокировкой за трансляцию «Евровидения» в случае пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор может заблокировать ресурсы, транслирующие «Евровидение-2023», если на песенном конкурсе будет замечена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, заявили в надзорном ведомстве. Фото: Shutterstock

Роскомнадзор может заблокировать ресурсы, транслирующие «Евровидение-2023», если на песенном конкурсе будет замечена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, заявили в надзорном ведомстве.

Как заявили ТАСС в Роскомнадзоре, российское законодательство запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете, поэтому за распространение подобных материалов закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам. Кроме того, им может грозить административная ответственность.

Напомним, ранее Роскомнадзор сформулировал критерии подлежащей блокировке ЛГБТ-пропаганды в интернете.

Как писал сайт KP.RU, конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Изначально он должен был состояться в Киеве.

Тем временем известную шведскую певицу Loreen, которая прославилась в 2012 году победой на «Евровидении» с песней Euphoria, заподозрили в том, что она едет в Ливерпуль с заимствованной композицией.