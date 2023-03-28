Путин заявил, что вся страна переживает из-за гибели самарских военных в Макеевке 1 января 2023

Путин заявил, что вся страна переживает гибель самарских военных в Макеевке 1 января 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вся России переживает гибель самарских военнослужащих в Макеевке 1 января этого года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

Как отметил губернатор в разговоре с главой государства, гибель военных «стала тяжелым ударом и испытанием для всего региона, который скорбит и переживает вместе с родными и близкими солдат».

«Вся страна переживает», – ответил российский лидер.

Напомним, в ночь 1 января 2023 в Макеевке ДНР в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины погибли 89 российских военнослужащих. Удар был нанесен из поставленной киевскому режиму американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военные. От детонации боевых частей реактивных снарядов произошло обрушение перекрытий здания.