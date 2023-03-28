В пяти крупных банках Франции проходят обыски по делу об отмывании денег / Monde: ... Фото: REUTERS

В крупных французских и британских банках, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проходят обыски по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет газета Monde.

Как сообщается, среди банков, которые «подозреваются в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», названы Societe Generale, BNP Paribas, Exane - «дочка» BNP Paribas, Natixis из группы BPCE, а также британский гигант HSBC.

Сообщается, что обыски начались во вторник, 28 марта, в 9:30 по парижскому времени. Как отмечается, в обыске принимают участие 160 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам Франции, а также 16 прокуроров.

По данным издания, обыски связаны с финансовой схемой, которая называется «CumCum» и позволяет при помощи сложных финансовых операций избегать налогов на дивиденды, которые должны быть выплачены акционерами.

Агентство Reuters сообщает, что Национальная финансовая прокуратура Франции, а также представитель банка Societe General подтвердили сообщения об обысках.

Напомним, накануне банковская группа HSBC Holdings plc выкупила британское подразделение обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank.