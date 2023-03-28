Игорь Артамонов: «Прометей» должен стать не просто летним лагерем, а центром притяжения молодёжи»

Источник: липецкаяобласть.рф

Глава региона представил проект по возрождению самого большого в Центральном федеральном округе загородного детского лагеря на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации. Здесь сейчас проходят Дни Липецкой области.

«Прометей» должен стать не просто летним лагерем, а центром притяжения молодёжи, площадкой для реализации федеральных и межрегиональных проектов. В этом году мы планируем построить крытый летний бассейн, отремонтировать клуб-столовую, стадион и спортивные площадки, костровую, инженерные сети и котельную, фонтан и центральную площадь. На эти цели выделяем более пятисот миллионов рублей», – сообщил Игорь Артамонов.

Губернатор Липецкой области пояснил, что в «Прометее» уже отремонтированы семь жилых корпусов. В этом году здесь провели первую зимнюю смену для 352 детей и подростков, а также школу студенческого актива на 185 человек. Во время летних каникул в лагере отдохнут почти две тысячи детей.

В перспективе в «Прометее» построят физкультурно-оздоровительный комплекс и интеллект-центр. Помимо этого, будут реконструированы пять жилых корпусов. На воплощение этих планов потребуется порядка 3,4 млрд рублей.

Губернатор обратился к сенаторам с просьбой о поддержке реализации проекта и включении региона в федеральную адресную инвестиционную программу.

Сенаторы одобрили проект. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что региону будет оказана финансовая поддержка.

«Этот объект исторически очень важен для центральной полосы России. И мы однозначно его поддержим. Соответствующий запрос направим в Минстрой России, чтобы проект включили в бюджет на 2024-2026 годы», – сказал Александр Бугаев.

НАША СПРАВКА

«Прометей» был построен в 1977 году. В 80-е наряду с «Артеком» и «Орлёнком» был одним из крупнейших лагерей в стране. За время работы лагеря в нём отдохнули более полумиллиона детей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. В «Прометее» работали лучшие воспитатели и вожатые. Многие технологии педагогов лагеря и по сей день используются в практической деятельности всероссийских детских центров.

С сентября 2019 года лагерь прекратил деятельность. Материальная база комплекса устарела. Осенью 2022 года «Прометей» перешёл в собственность региона.