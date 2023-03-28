Мэр Воркуты заявил об уходе на военную службу по контракту в зону СВО

Мэр Воркуты Шапошников заявил, что уходит служить по контракту в зону проведения военной спецоперации на Украине. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мэр Воркуты Шапошников заявил, что уходит служить по контракту в зону проведения военной спецоперации на Украине.

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции в качестве военнослужащего. Вместе со мной из Воркуты поедет пять моих коллег», – сказал он.

По словам мэра Воркуты, решение об уходе в зону спецоперации было принято им осознанно, и глава Республики Коми Владимир Уйба поддержал его.