Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-22» приземлился в Казахстане

Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернулся на Землю Фото: пресс-служба Роскосмоса

Поврежденный космический корабль «Союз МС-22» вернулся на Землю. Спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана, сообщает Роскосмос.

«Сегодня в 14:45 по московскому времени спускаемый аппарат беспилотного корабля «Союз МС-22» приземлился в районе казахстанского города Жезказган», – сообщается на сайте госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, спуск корабля на Землю прошел в штатном режиме. С Международной космической станции были доставлены 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование МКС для анализа или повторного использования.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 МКС подверглась атаке метеорного потока. Удар пришелся по российскому кораблю «Союз МС-22», который пристыкован к станции. Метеор не смог пробить обшивку насквозь, но повредил наружную оболочку. Началась утечка в космос охлаждающего агента, который поддерживает постоянную температуру в корабле.