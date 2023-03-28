Тюменским пожарным переданы 42 единицы специализированной техники

Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор региона Александр Моор отметил, что новая техника прибыла в регион накануне паводка и пожароопасного сезона.

«Это хорошая поддержка и усиление группировки сил и средств в Тюменской области», – написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

«Благодарю Министра Александра Куренкова за новую пожарно-спасательную технику для служб МЧС, которые расположены в Тюменской области. Они получат автоцистерны тяжелого класса, бортовой автомобиль «Урал», лестницу с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию и катер. Всего 42 единицы», – сказал губернатор.

Александр Куренков подчеркнул, что эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными ситуациями невозможна без оснащения подразделений современной специальной техникой. «Этому вопросу министерство уделяет особое внимание», – заявил глава ведомства.

Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

КОНКРЕТНО

Подразделения пожарной охраны МЧС России региона получили:

- 36 пожарных автоцистерн тяжелого класса;

- пожарную автолестницу с высотой подъема до 30 метров;

- специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию на базе микроавтобуса;

- бортовой автомобиль УРАЛ;

- пассажирский автобус;

- легковой автомобиль;

- катер.