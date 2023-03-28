Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин погиб в ДТП

Три человека погибли в ДТП под Орлом. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Сооснователь российской сети ресторанов "Сыроварня", кондитер Алексей Левин погиб в аварии на территории Орловской области. Об этом сообщил РИА Новости частный детектив Максим Заболотный.

По его словам, в машине с предпринимателем находились его жена, брат и 13-летний ребенок брата. Выжил только мальчик. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.

У Алексея и Светланы Левиной остались двое детей.

Алексей Левин погиб в аварии

По данным регионального управления МВД России, ДТП случилось в Мценском районе Орловской области. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем. Против предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело.

Напомним, Светлана Левина известна российским телезрителям как эксперт программы телеведущего Андрея Малахова. Последним местом ее работы было детективное агентство. Максим Заболотный был коллегой погибшей. Детектив выразил соболезнования в связи с кончиной Светланы Левиной.