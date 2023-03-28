Народная артистка Наталия Белохвостикова госпитализирована в Москве

Наталья Белохвостикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова госпитализирована в одну из клиник в Москве. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

По данным журналистов, 71-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в ногах, из-за чего она не могла ходить. Других подробностей о состоянии здоровья звезды фильма "Красное и Черное" не приводится.

Напомним, Наталия Белохвостикова дебютировала в кино в 1965 году. В фильме "Сердце матери" она снялась в небольшом эпизоде. Однако именно эта роль впоследствии сильно повлияла на судьбу актрисы.

Первой серьезной работой Белохвостиковой в кино стала роль Лены Барминой в фильме "У озера" в 1969 году. Студентке ВГИКа стала партнершей Василия Шукшина.

За эту роль вместе с рядом других участников съемочной группы 20-летняя Белохвостикова получила Государственную премию СССР, став самой молодой лауреаткой в истории отечественного кинематографа.

Актриса стала известна на всю страну после выхода в 1976 году на телеэкраны пятисерийного фильма "Красное и черное", где снялась в главной роли.

Одним из наиболее известных фильмов с участием артистки стал кинохит "Тегеран-43", снятый в 1980 году.