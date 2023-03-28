Путин поручил самарскому губернатору Азарову обратить внимание на борьбу с ВИЧ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратить внимание на ситуацию с ВИЧ-инфекцией в регионе. Соответствующее замечание российский лидер сделал в ходе доклада Азарова о ситуации в сфере здравоохранения.

Губернатор, в частности, отметил, что в Самарской области ведется модернизация системы здравоохранения. По его словам, в 2023 году запланирован запуск 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и детской инфекционной больницы.

"Ваши специалисты должны обратить внимание, конечно, и на борьбу с ВИЧ-инфекцией", - поручил глава государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что девять регионов страны имеют начальную стадию распространения ВИЧ, 48 – концентрированную, 27 – генерализованную, то есть ВИЧ-статус определен у 1% беременных.

Напомним, сайт "КП-Самара" сообщал, что жители региона стали чаще страдать такими инфекциями, передаваемыми половым путем, как сифилис и ВИЧ.

По данным на январь 2023 года сифилис выявили у 23 жителей региона, а год назад было подтверждено 15 случаев. Таким образом, количество заболевших увеличилось в полтора раза.

Выросло число и ВИЧ-инфицированных жителей Самарской области. В январе 2023 года показатель достиг 181 человека, в то время как год назад он составлял 147 человек.